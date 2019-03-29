2019-03-29T16:11:28+03:00
Происшествия

Житель Новоузенска ответит в суде за мат

В момент правонарушения он был пьян
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новоузенска завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 13 февраля 2019 года, около 21:00, мужчина находился в одной из местных гостиниц. Ему не понравилось, что в Новоузенске не Москва, и он начал оскорблять персонал заведения.

Администратор отеля вызвал полицию. Прибывшие сотрудники предложили мужчине покинуть это место и пройти в отдел.

Постояльцу не понравилась эта альтернатива, поэтому он обматерил уже полицейского, за что на него и завели уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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