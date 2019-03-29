2019-03-29T16:07:26+03:00
Общество

В Саратове откроется новый зал спортивных единоборств

Об этом сообщил заслуженный мастер спорта Даци Дациев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летом 2019 года в Саратове планируется открыть зал спортивных единоборств.

Об этом сообщил на пресс-конференции в правительстве области президент региональной федерации СБЕ (ММА), заслуженный мастер спорта России Даци Дациев.

Дети смогут заниматься в зале дзюдо, карате, кикбоксингом.

Молодежи будет помогать добиваться успехов в спорте шестикратный чемпион России Даци Дациев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24