В Саратове откроется новый зал спортивных единоборств
Об этом сообщил заслуженный мастер спорта Даци Дациев
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Летом 2019 года в Саратове планируется открыть зал спортивных единоборств.
Об этом сообщил на пресс-конференции в правительстве области президент региональной федерации СБЕ (ММА), заслуженный мастер спорта России Даци Дациев.
Дети смогут заниматься в зале дзюдо, карате, кикбоксингом.
Молодежи будет помогать добиваться успехов в спорте шестикратный чемпион России Даци Дациев.
ИСТОЧНИК KP.RU