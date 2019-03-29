2019-03-29T15:49:24+03:00
Общество

На проспект Кирова предложено вернуть «Золотые огни Саратова»

У консерватории должен вновь заработать фонтан
Дарья Вострикова
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На проспекте Кирова будет работать фонтан.

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Сегодня, 29 марта, на заседании в мэрии Саратова был представлен дизайн-проект обновленного проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был презентован проект фонтана у консерватории на проспекте Кирова.

Он будет переливаться различными цветами, а во время его работы — играть музыка.

Кроме того, предложено обновить проспект отреставрированными фонарями «Огни Саратова».

На проспекте Кирова будет работать фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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