На проспект Кирова предложено вернуть «Золотые огни Саратова»
У консерватории должен вновь заработать фонтан
На проспекте Кирова будет работать фонтан.
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 марта, на заседании в мэрии Саратова был представлен дизайн-проект обновленного проспекта Кирова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был презентован проект фонтана у консерватории на проспекте Кирова.
Он будет переливаться различными цветами, а во время его работы — играть музыка.
Кроме того, предложено обновить проспект отреставрированными фонарями «Огни Саратова».
На проспекте Кирова будет работать фонтан.
ИСТОЧНИК KP.RU