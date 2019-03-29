На проспект Кирова предложено вернуть «Золотые огни Саратова»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-29T15:49:24+03:00

На проспекте Кирова будет работать фонтан.

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Сегодня, 29 марта, на заседании в мэрии Саратова был представлен дизайн-проект обновленного проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был презентован проект фонтана у консерватории на проспекте Кирова.

Он будет переливаться различными цветами, а во время его работы — играть музыка.

Кроме того, предложено обновить проспект отреставрированными фонарями «Огни Саратова».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700098" frameborder="0"></iframe> На проспекте Кирова будет работать фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU