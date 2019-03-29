В Саратовскую область не пустили более 21 тонны запрещенной продукции

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-29T16:05:01+03:00

Семь партий от этого числа уничтожили

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Вчера, 28 марта, в Ершовской транспортной прокуратуре под председательством и. о. транспортного прокурора Романа Ширея прошло межведомственное совещание по вопросам исполнения законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации.

За одним столом собрались представители пограничной службы УФСБ по Саратовской и Самарской областям, Саратовской таможни, Приволжского территориального отдела Управления Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте.

Управление Россельхознадзора по Саратовской области представляли заместители руководителя — Джамбул Исмагулов и Сергей Чемоданкин.

В 2018 инспекторы выявили 11 партий — 6,5 тонны продукции — растительного происхождения и две — животного, массой 15,8 тонны.

В этом году выявили и уничтожили семь партий продукции общим весом 2,2 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU