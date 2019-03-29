Выплаты за детей получили более 5 тыс. матерей Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-29T16:02:58+03:00

Из них 349 человек усыновили малышей

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С начала 2018 года 5 677 жительниц Саратовской области получили социальную поддержку за рождение или усыновление первого ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социальной поддержки региона, такая выплата назначается на год.

Ее получат в 2019 году те семьи, в которых доход на одного из ее членов за последний год не превышает 14 031 рубля в месяц. Им положено 12 выплат в год по 9 022 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU