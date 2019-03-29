2019-03-29T16:02:58+03:00
Общество

Выплаты за детей получили более 5 тыс. матерей Саратовской области

Из них 349 человек усыновили малышей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2018 года 5 677 жительниц Саратовской области получили социальную поддержку за рождение или усыновление первого ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социальной поддержки региона, такая выплата назначается на год.

Ее получат в 2019 году те семьи, в которых доход на одного из ее членов за последний год не превышает 14 031 рубля в месяц. Им положено 12 выплат в год по 9 022 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24