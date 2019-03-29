«Ростелеком»: больше цифровых сервисов «Для своих»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-29T16:00:50+03:00

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Саратовцы присоединились к стартовавшей в марте акции «Ростелекома» «Для своих». Оператор предложил абонентам в дополнение к ранее подключенным сервисам активировать «Интерактивное ТВ», видеонаблюдение, мобильную связь или воспользоваться образовательным ресурсом «Лицей Плюс ЕГЭ» по специальной цене — 199 рублей в месяц за услугу.

Порядка 80% участников акции — пользователи интернета, дополнительно подключившие интерактивное телевидение. Для них оператор приготовил 126 телеканалов, в том числе из пакета «Кино» для любителей фильмов и популярных сериалов. В рамках предложения «Для своих» абоненты также могут воспользоваться мультимедийным сервисом Wink и смотреть телепрограммы и новинки мирового кинопроката на смартфоне, планшете, Smart TV и компьютере.

- Акция «Для своих» позволяет действующим абонентам попробовать новые цифровые продукты по выгодным ценам. Пользователи домашнего интернета могут в качестве дополнительной услуги подключить, например, видеонаблюдение и во время длинных майских праздников и летних отпусков присматривать за происходящим в квартире, где бы они не находились. Для этого нужен только доступ в интернет, — сказала Юлия Фролова, и. о. директора по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Клиенты компании также могут протестировать новый образовательный сервис — «Лицей Плюс ЕГЭ». Акционное предложение включает доступ к онлайн-курсам на сайте foxford.ru, интерактивному тренажеру на сайте examer.ru, профориентационные тесты, один вариант ЕГЭ по выбранному предмету ежемесячно и проверку ответов на задания.

Предложение «Для своих» действует до 31 мая 2019 года. Для новых абонентов компании в рамках акции предусмотрены бесплатные опции в дополнение к обычным тарифам.

Узнать подробную информацию об акции и оставить заявку на подключение цифровых сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону: 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и на сайте www.saratov.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU