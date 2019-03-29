Пловец из саратовской школы «РиФ» установил мировой рекорд на чемпионате России
С 25 по 30 марта в Краснодаре проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проводит Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, за прошедшие два дня соревнований саратовские спортсмены завоевали шесть медалей.
Один из воспитанников школы «РиФ», заслуженный мастер спорта Денис Тарасов завоевал звание чемпиона России, установив новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем в классе S8.
«Серебро» увезла с собой мастер спорта международного класса Юлия Шишова, а «бронзу» — мастер спорта Олеся Губарева.
ИСТОЧНИК KP.RU