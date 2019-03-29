В Энгельсе решено сделать кольцевое движение на перекрестке Тельмана и Маяковского

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-29T15:55:58+03:00

Это один из самых аварийных участков

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 29 марта, проходит градостроительный совет.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки является изменение транспортной развязки на улицах Тельмана и Маяковского.

Было озвучено, что на этом перекрестке за прошлый год случилось восемь ДТП, в которых девять человек пострадали и один погиб. Поэтому администрация города решила организовать здесь кольцевое движение, изменить схему расположения светофоров и пешеходных переходов.

В частности, предложено создать круг диаметром 15 м и две полосы движения вокруг, а также поставить светофоры с ручным управлением.

Члены градсовета Энгельсского района одобрили проект. Внешний вид самого круга пока не выбран, представлены макеты.

ИСТОЧНИК KP.RU