В Энгельсе решено сделать кольцевое движение на перекрестке Тельмана и Маяковского
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 29 марта, проходит градостроительный совет.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», одним из вопросов повестки является изменение транспортной развязки на улицах Тельмана и Маяковского.
Было озвучено, что на этом перекрестке за прошлый год случилось восемь ДТП, в которых девять человек пострадали и один погиб. Поэтому администрация города решила организовать здесь кольцевое движение, изменить схему расположения светофоров и пешеходных переходов.
В частности, предложено создать круг диаметром 15 м и две полосы движения вокруг, а также поставить светофоры с ручным управлением.
Члены градсовета Энгельсского района одобрили проект. Внешний вид самого круга пока не выбран, представлены макеты.
ИСТОЧНИК KP.RU