2019-03-29T15:46:08+03:00
Общество

Обманутые дольщики «Капитал Строй» готовы получить компенсации вместо квартир

Проблемный дом курирует Николай Панков
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- На рабочей группе по защите прав дольщиков сегодня рассматриваются дома ЖСК «Рубин» и «КапиталСтрой», которые курирую. Это одни из самых сложных. В «КапиталСтрое» 47 дольщиков, в том числе многодетные семьи. Они вышли с предложением изучить вариант предоставления им компенсаций вместо непостроенного жилья.

По «Рубину» тоже все непросто. На достройку нужны большие средства, поэтому трудно привлечь инвестора. Рассматриваются различные варианты, в том числе с привлечением федеральных средств, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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