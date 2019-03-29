2019-03-29T15:43:27+03:00
Происшествия

Ради субсидии в 900 тыс. рублей саратовец прикинулся предпринимателем

Уголовное дело в отношении него направлено в Октябрьский районный суд
Дарья Вострикова
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В отношении 50-летнего саратовца возбудили уголовное дело за мошенничество.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия с декабря 2014 по март 2016 года мужчина узнал о муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы». Он захотел получить грант в рамках этой программы незаконно.

Для этого горожанин создал ООО, которое специализировалось на производстве деревянных изделий, хотя на самом деле заниматься предпринимательством он не собирался. В сентябре 2014 года он подготовил пакет фиктивных документов для получения денег и предоставил их в орган местного самоуправления.

Администрация выделила мужчине 900 тыс. рублей на развитие собственного бизнеса, которые он потратил на себя.

Еще до окончания расследования гражданина посадили под подписку о невыезде.

Преступление было выявлено и расследовано региональными УБЭП ГУВД и УФСБ.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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