2019-03-29T15:29:46+03:00
Общество

Проспект Кирова начнут обновлять в августе-сентябре

Планируется усилить мощность ливневок
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, в администрации Саратова обсудили план реконструкции проспекта Кирова.

Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства администрации Саратова Сергей Кузнецов рассказал, что на реконструкцию проспекта выделено более 230 млн рублей.

Начать работу планируют в августе-сентябре 2019 года.

Он предложил усилить мощность ливневок, а также высадить новые деревья вместо старых, чтобы они были одного типа.

С ним не согласился член ОПы города Александр Ермишин. Он сказал, что жизнь человека важнее жизни дерева, но жизнь дерева важнее лавочек, поэтому таким способом «откалибровывать» деревья не надо.

Мэр Саратова Михаил Исаев добавил, что сейчас идет работа с коммуникациями, чтобы все было выполнено хорошо и не пришлось переделывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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