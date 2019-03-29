В Саратовской области осудили похитителя газа на 8,8 млн рублей
В Хвалынском районе Саратовской области осудили 60-летнего бывшего главного инженера МУМП «Возрожденческое». Его признали виновным в групповой краже газа в крупном размере.
- В период с июня по октябрь 2017 года руководитель учреждения и злоумышленник под видом замены трубы вырыли траншею, проложили трубу для подачи газа в котельную и незаконно врезались к газопроводу, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Чтобы сокрыть преступление, мужчина оборудовал газовые котлы в котельной горелками для сжигания мазута.
В итоге злоумышленники похитили у более 1,5 млн кубометров газа для отопления жителей поселка Возрождение на общую сумму более 8,8 млн рублей.
У экс-инженера также арестовали имущество на 5 млн рублей. Об этом во время расследования попросил прокурор.
Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. рублей. Отметим, что его сообщника — руководителя МУМПа — освободили от уголовного преследования в связи со смертью.
Также суд удовлетворил гражданский иск ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» о возмещении имущественного вреда.
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ИСТОЧНИК KP.RU