В Энгельсе наркоман хранил марихуану в банке из-под детского питания

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-29T14:49:59+03:00

Его отправили в колонию на 8,5 года

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор ранее неоднократно судимому 48-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в транспортной прокуратуре, его признали виновным в наркоторговле.

Было установлено, что в октябре 2018 года он встретился в Энгельсе с жителем Саратова и передал ему сверток с граммом марихуаны за 500 рублей.

После этого оба были задержаны. В гараже подсудимого во время обыска были найдены кухонные весы, сортировочные пакетики и более 5 граммов марихуаны. У себя дома он также хранил около 70 граммов наркотика в банке из-под детского питания — это было предназначено для его личного употребления.

Мужчина отрицал, что хранил наркотики для продажи. Якобы они все предназначались ему лично, но правоохранителям удалось установить постоянных покупателей. В итоге обвиняемый признался и раскаялся.

Суд приговорил его к 8,5 года в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU