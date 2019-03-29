В Энгельсе экс-начальник отдела УФМС незаконно выдал паспорта трем иностранцам
Следователи возбудили три уголовных дела в отношении бывшего начальника отдела УФМС по Саратовской области в Энгельсе. Его обвиняют в незаконной выдаче паспортов трем иностранцам.
- Следствие считает, что такое решение мужчина принял в период с марта по июнь 2015 года, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Незаконные дела экс-начальника обнаружили сотрудники УФСБ по области. Дело возбуждено по их материалам.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай у злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда ему назначили год исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU