2019-03-29T14:35:39+03:00
Происшествия

В Энгельсе экс-начальник отдела УФМС незаконно выдал паспорта трем иностранцам

Мужчина уже попадался на аналогичном преступлении
Ольга Муравлёва
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Следователи возбудили три уголовных дела в отношении бывшего начальника отдела УФМС по Саратовской области в Энгельсе. Его обвиняют в незаконной выдаче паспортов трем иностранцам.

- Следствие считает, что такое решение мужчина принял в период с марта по июнь 2015 года, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Незаконные дела экс-начальника обнаружили сотрудники УФСБ по области. Дело возбуждено по их материалам.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай у злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда ему назначили год исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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