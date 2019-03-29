Жители Саратовской области стали чаще обращаться к Регоператору в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-29T14:26:52+03:00

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Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО развивает все возможности взаимодействия с потребителями коммунальной услуги, в том числе посредством интернета. Присутствие в популярных социальных сетях позволяет информировать активных интернет-пользователей и получать «обратную связь». Жители региона стали активно пользоваться данным форматом взаимодействия.

В социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/regoperator действует публичная страница Регоператора. Гости и подписчики страницы могут узнать последние новости о работе компании, экологических инициативах, получить информацию о графике работы офиса и его местоположении, перейти на официальный сайт АО «Управление отходами», а также задать свой вопрос через сервис сообщений. Удобство такого способа взаимодействия в том, что имеется возможность отправить фото- и видеоматериалы для оперативного реагирования на работу организаций по вывозу мусора. Особенно актуальной данная страница стала после 1 января 2019 года, когда регионы России перешли на новую систему обращения с ТКО. Простой и легко запоминаемый адрес позволил занять лидирующие позиции в поисковых системах.

В социальной сети Instagram по адресу https://www.instagram.com/regoperator/ также действует страница компании, на которой размещается информация о работе новой отрасли и имеется возможность оперативно отправить сообщение с фото- и видеоматериалами в direct.

Развитие удобных сервисов для взаимодействия с получателями коммунальной услуги позволяет оперативно получать объективную информацию о работе мусоровывозящих компаний и конструктивно решать задачи.

Напомним, что у Регоператора действует традиционный контакт-центр в формате «горячей линии», в который можно обратиться по номеру: 8-800-222-64-90 и задать все интересующие вопросы по работе отрасли и реализации реформы обращения с ТКО, оставить жалобу на работу мусоровывозящих компаний, а также получить информацию по вопросам заключения договоров с юридическими лицами и предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU