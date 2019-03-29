2019-03-29T14:18:48+03:00
Происшествия

Под Саратовом под суд пойдет давший взятку в 500 рублей гаишнику мужчина

Водитель передал деньги, чтобы его не привлекали за отсутствие страховки
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 30-летнего жителя Питерского района. Его обвиняют в покушении на дачу взятки инспектору ДПС.

- Следствие считает, что вечером 1 марта экипаж остановил на улице села Мироновка машину. У ее водителя не было «страховки». Мужчина не захотел быть привлеченным к ответственности и передал правоохранителю 500 рублей. Однако инспектор не принял деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Обвиняемый признал свою вину в покушении на дачу взятки. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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