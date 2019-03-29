Перед реконструкцией с проспекта Кирова прогонят продавцов шаурмы

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-29T14:24:41+03:00

На заседании в мэрии объявили о планах убрать торговцев от «Детского мира»

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Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова прошло заседание по вопросу обновления проспекта Кирова.

В начале, рядом с «Детским миром», планируется изменить остановки, а также сделать уголок отдыха из лавочек и деревьев.

- Мы должны провести работу с теми, кто располагается на остановочных павильонах. Там какая-то шаурма. Предстоит либо выгнать их, либо покупать одну длинную остановку 12-15 м длиной, — заметил мэр Саратова Михаил Исаев.

В этом месте будет мощение проспекта плиткой теплой гаммы цветов, в бежево-серо-коричневые тона.

ИСТОЧНИК KP.RU