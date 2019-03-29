Перед реконструкцией с проспекта Кирова прогонят продавцов шаурмы
На заседании в мэрии объявили о планах убрать торговцев от «Детского мира»
Михаил Исаев (слева)Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова прошло заседание по вопросу обновления проспекта Кирова.
В начале, рядом с «Детским миром», планируется изменить остановки, а также сделать уголок отдыха из лавочек и деревьев.
- Мы должны провести работу с теми, кто располагается на остановочных павильонах. Там какая-то шаурма. Предстоит либо выгнать их, либо покупать одну длинную остановку 12-15 м длиной, — заметил мэр Саратова Михаил Исаев.
В этом месте будет мощение проспекта плиткой теплой гаммы цветов, в бежево-серо-коричневые тона.
ИСТОЧНИК KP.RU