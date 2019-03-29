Представлен проект обновленного проспекта Кирова
Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова обсудили проект благоустройства проспекта Кирова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель комитета по строительству и архитектуре Виталий Желанов представил обновленную схему проспекта Кирова.
Квартал от Чапаева до Вольской наполнится зелеными насаждениями. Это будут лиственные и хвойные деревья.
План благоустройства проспекта КироваФото: Дарья Вострикова
Пешеходная зона будет вымощена плиткой теплой гаммы. Предполагается, что плитка будет как на улице Рахова, которая уже пережила два сезона без трещин.
В центральной части, где расположена транзитная зона, на дорогу выложат узор в клетку, а вблизи домов появится пестрая плитка пастельных тонов.
Вокруг деревьев могут вновь появиться приствольные круги, как было ранее.
Фонтан у консерватории, согласно дизайн-проекту, не потеряет свою форму. Рядом появится еще один уголок отдыха с лавками и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU