Представлен проект обновленного проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-29T14:20:46+03:00

Плитку на проспекте Кирова выложат узором в клетку Фото: Дарья Вострикова

Его озеленят хвойными деревьями и сделают уголок отдыха возле консерватории

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Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова обсудили проект благоустройства проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель комитета по строительству и архитектуре Виталий Желанов представил обновленную схему проспекта Кирова.

Квартал от Чапаева до Вольской наполнится зелеными насаждениями. Это будут лиственные и хвойные деревья.

План благоустройства проспекта КироваФото: Дарья Вострикова

Пешеходная зона будет вымощена плиткой теплой гаммы. Предполагается, что плитка будет как на улице Рахова, которая уже пережила два сезона без трещин.

В центральной части, где расположена транзитная зона, на дорогу выложат узор в клетку, а вблизи домов появится пестрая плитка пастельных тонов.

Вокруг деревьев могут вновь появиться приствольные круги, как было ранее.

Фонтан у консерватории, согласно дизайн-проекту, не потеряет свою форму. Рядом появится еще один уголок отдыха с лавками и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU