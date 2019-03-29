2019-03-29T14:20:46+03:00
Общество

Представлен проект обновленного проспекта Кирова

Его озеленят хвойными деревьями и сделают уголок отдыха возле консерватории
Дарья Вострикова
Поделиться:
Плитку на проспекте Кирова выложат узором в клеткуПлитку на проспекте Кирова выложат узором в клеткуФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова обсудили проект благоустройства проспекта Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель комитета по строительству и архитектуре Виталий Желанов представил обновленную схему проспекта Кирова.

Квартал от Чапаева до Вольской наполнится зелеными насаждениями. Это будут лиственные и хвойные деревья.

План благоустройства проспекта Кирова Фото: Дарья Вострикова

План благоустройства проспекта КироваФото: Дарья Вострикова

Пешеходная зона будет вымощена плиткой теплой гаммы. Предполагается, что плитка будет как на улице Рахова, которая уже пережила два сезона без трещин.

В центральной части, где расположена транзитная зона, на дорогу выложат узор в клетку, а вблизи домов появится пестрая плитка пастельных тонов.

Вокруг деревьев могут вновь появиться приствольные круги, как было ранее.

Фонтан у консерватории, согласно дизайн-проекту, не потеряет свою форму. Рядом появится еще один уголок отдыха с лавками и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три саратовских города поборются за федеральный грант на благоустройство
Иномарка провалилась в яму на Рахова
На озере Сазанка под Энгельсом появится биатлонная трасса
Лже-сотрудник банка выманил у саратовчанки 90 тыс. рублей
Житель Новоузенска ответит в суде за мат
В Саратове откроется новый зал спортивных единоборств
На проспект Кирова предложено вернуть «Золотые огни Саратова»
В Саратовскую область не пустили более 21 тонны запрещенной продукции
Выплаты за детей получили более 5 тыс. матерей Саратовской области
«Ростелеком»: больше цифровых сервисов «Для своих»
Завтра закроют железнодорожный переезд в Саратовском районе
Пловец из саратовской школы «РиФ» установил мировой рекорд на чемпионате России
В Энгельсе решено сделать кольцевое движение на перекрестке Тельмана и Маяковского