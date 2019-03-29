В Саратове парень признался росгвардейцам о наличии наркотиков у него в брюках
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали парней, у которых при себе были наркотики.
- Поздней ночью патруль заметил у частного дома по 4-му Симбирскому проезду подозрительного гражданина, который попытался уйти, увидев стражей порядка. Те спросили у мужчины про запрещенные вещества и он признался, что в кармане его брюк находятся наркотики, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
На место вызвали следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у 27-летнего саратовца сверток. Парень пояснил, что купил наркотик для себя, в отношении него возбудили уголовное дело.
Аналогичный случай произошел несколькими днями ранее на Огородной улице. У 19-летнего юноши изъяли вещество в крупном размере.
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ИСТОЧНИК KP.RU