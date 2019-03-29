Под Саратовом сельчанин ворвался в дом к знакомым и лег спать на полу
Хозяева безуспешно пытались его выгнать
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В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одного из сел района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвинили в незаконном проникновении в жилище.
Следствие считает, что 25 февраля около двух часов ночи пьяный мужчина решил переночевать у знакомых. Он начал стучаться в окна, но хозяева ему не открыли. Тогда он принялся дергать и толкать дверь, от чего задвижка отошла в сторону. Мужчина зашел в дом и лег на пол кухни, хотя хозяева требовали, чтобы незваный гость удалился.
В итоге гражданин спал до тех пор, пока не прибыла полиция.
Сельчанин признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU