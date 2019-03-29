2019-03-29T13:56:50+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин ворвался в дом к знакомым и лег спать на полу

Хозяева безуспешно пытались его выгнать
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя одного из сел района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его обвинили в незаконном проникновении в жилище.

Следствие считает, что 25 февраля около двух часов ночи пьяный мужчина решил переночевать у знакомых. Он начал стучаться в окна, но хозяева ему не открыли. Тогда он принялся дергать и толкать дверь, от чего задвижка отошла в сторону. Мужчина зашел в дом и лег на пол кухни, хотя хозяева требовали, чтобы незваный гость удалился.

В итоге гражданин спал до тех пор, пока не прибыла полиция.

Сельчанин признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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