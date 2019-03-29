2019-03-29T13:55:34+03:00
Общество

Мэр Саратова не считает зазорным мериться длиной пешеходной зоны

Не все согласны с Михаилом Исаевым
Дарья Вострикова
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Михаил Исаев (слева) считает, что Саратов может гордиться протяженностью пешеходного проспектаМихаил Исаев (слева) считает, что Саратов может гордиться протяженностью пешеходного проспектаФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, в мэрии Саратова состоялось заседание, на котором обсуждали концепцию благоустройства проспекта Кирова.

Председатель комитета по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Виталий Желанов начал свой разговор с обсуждения пешеходной зоны.

- Не самое главное — хвастаться длиной пешеходной зоны, — заметил он.

- Почему б не похвалиться, когда есть чем, — возразил ему мэр Саратова Михаил Исаев.

Председатель комитета отметил, что за 40 лет почти у каждого города появилась своя пешеходная зона. Он также добавил, что вариант «снести на проспекте Кирова все и построить новое» — не очень хороший.

Мэр Исаев заметил, что на сегодняшний день эта улица не дотягивает до уровня соседствующих обновленных зон. У проспекта Кирова неприглядный вид — тротуар, инфраструктура, объекты освещения, обилие рекламы, мало зеленых насаждений и мест отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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