2019-03-29T13:10:37+03:00
Происшествия

На реке у Дергачей подорвали лед

В итоге образовались три многометровых майны [видео]
Ольга Муравлёва
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Фото областной службы спасенияФото областной службы спасения
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В Саратовской области сегодня, 29 марта, в Дергачевском районе произошел подрыв льда.

- Спасатели произвели взрывы в 10:00, 11:00 и в 13:00 на реке Алтата, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В итоге образовались две майны 20 на 100 м и одна — 15 на 100 м.

Отмечается, что толщина льда на реке была 50 см.

Напомним, подрывы на реках производят, чтобы избежать ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.

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Подрыв на реке Алтата.Видео областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

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