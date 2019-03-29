На реке у Дергачей подорвали лед

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-29T13:10:37+03:00

В итоге образовались три многометровых майны [видео]

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В Саратовской области сегодня, 29 марта, в Дергачевском районе произошел подрыв льда.

- Спасатели произвели взрывы в 10:00, 11:00 и в 13:00 на реке Алтата, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

В итоге образовались две майны 20 на 100 м и одна — 15 на 100 м.

Отмечается, что толщина льда на реке была 50 см.

Напомним, подрывы на реках производят, чтобы избежать ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700039" frameborder="0"></iframe> Подрыв на реке Алтата.Видео областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU