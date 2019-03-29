Саратовский пловец выиграл три «золота» во время отбора на Кубок России
Он победил всех на дистанциях 200 м, 50 м брасс и 200 м комплекс
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Спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки Егор Сучков выиграл три золотых медали во время зональных отборочных соревнований на Кубок России по плаванию.
- Пловец победил всех на дистанциях 200 м, 50 м брасс и 200 м комплекс, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона.
Состязания проходили с 26 по 28 марта в семи городах России. Всего в них приняли участие около 300 спортсменов.
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ИСТОЧНИК KP.RU