Саратовский пловец выиграл три «золота» во время отбора на Кубок России

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-29T12:51:16+03:00

Он победил всех на дистанциях 200 м, 50 м брасс и 200 м комплекс

Изменить размер текста: A A

Спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки Егор Сучков выиграл три золотых медали во время зональных отборочных соревнований на Кубок России по плаванию.

- Пловец победил всех на дистанциях 200 м, 50 м брасс и 200 м комплекс, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Состязания проходили с 26 по 28 марта в семи городах России. Всего в них приняли участие около 300 спортсменов.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU