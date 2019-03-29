Дайвер погиб на Волге во время ловли раков

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-29T12:38:16+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, сейчас завершен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины трагедии.

Ранее сообщалось, что вечером 27 марта рыбак-дайвер пропал под мостом у села Пристанное. Для его поисков были привлечены водолазы Саратовской областной службы спасения.

Было установлено, что двое мужчин ловили раков, ныряя под лед в термокостюмах, но без аквалангов. Один из них, 50-летний гражданин, не смог вынырнуть из воды. Предположительно, он ушел далеко под лед и не сумел найти свободный участок.

Тело погибшего было найдено на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU