2019-03-29T12:17:58+03:00
Общество

В Саратове разогнали незаконных торговцев

Горожанам предлагали продукты и нижнее белье
Дарья Вострикова
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Сотрудники администрации Волжского района Саратова выявили незаконную торговлю в городе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выяснилось, что у дома №10 на Московской улице продавали колбасу, сухофрукты, нижнее белье. А у дома №147/153 на улице Большая Горная обнаружили факт незаконной реализации свежей рыбы.

В отношении нерадивых продавцов составили административные протоколы.

Мэрия просит граждан не покупать вещи и продукты в подозрительных местах и сообщать обо всех правонарушениях, связанные с этим, в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания района по телефону: 8 (8452) 73-42-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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