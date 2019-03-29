В Саратове разогнали незаконных торговцев
Горожанам предлагали продукты и нижнее белье
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Сотрудники администрации Волжского района Саратова выявили незаконную торговлю в городе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выяснилось, что у дома №10 на Московской улице продавали колбасу, сухофрукты, нижнее белье. А у дома №147/153 на улице Большая Горная обнаружили факт незаконной реализации свежей рыбы.
В отношении нерадивых продавцов составили административные протоколы.
Мэрия просит граждан не покупать вещи и продукты в подозрительных местах и сообщать обо всех правонарушениях, связанные с этим, в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания района по телефону: 8 (8452) 73-42-93.
ИСТОЧНИК KP.RU