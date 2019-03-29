В Саратове росгвардейцы нашли пропавший 12 лет назад автомобиль
Они заметили машину, припаркованную у дома на Пензенской
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В Саратове росгвардейцы нашли автомобиль, который числился в розыске 12 лет.
- Припаркованный у дома на Пензенской улице ВАЗ-2107 сотрудники заметили во время патрулирования Заводского района, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.
При проверке выяснилось, что транспорт был объявлен в розыск 12 лет назад в связи с уголовным дело за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU