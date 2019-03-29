Вузы Саратовской области могут получить финансирование по программе сельхозразвития
На заседании Саратовской областной Общественной палаты, которое прошло сегодня, 29 марта, обсудили законопроект депутата облдумы Николая Кузнецова.
Сейчас ряд высших учебных заведений готовит кадры в области сельского хозяйства, имеют в структуре учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделения, а также ведут научно-исследовательскую работу, имеют высокопродуктивные угодья, обширную материально-техническую базу. Однако законодательство не учитывает, что таким вузам требуется лабораторная и сельскохозяйственная техника, земельные участки, строения, которые требуют больших финансовых затрат.
Такие образовательные учреждения не относят к сельхозтоваропроизводителям, поэтому финансируют по остаточному принципу. Кроме того, они лишены прав на ряд льгот, которые положены аграрным предприятиям.
Предлагается внести изменения в программу развития сельского хозяйства, приравняв организации высшего и среднего профессионального образования к субъектам господдержки и развития сельского хозяйства Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU