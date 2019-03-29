2019-03-29T12:12:06+03:00
Общество

Вузы Саратовской области могут получить финансирование по программе сельхозразвития

Сейчас они не имеют прав на льготы
Дарья Вострикова
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На заседании Саратовской областной Общественной палаты, которое прошло сегодня, 29 марта, обсудили законопроект депутата облдумы Николая Кузнецова.

Сейчас ряд высших учебных заведений готовит кадры в области сельского хозяйства, имеют в структуре учебные, учебно-опытные и учебно-производственные подразделения, а также ведут научно-исследовательскую работу, имеют высокопродуктивные угодья, обширную материально-техническую базу. Однако законодательство не учитывает, что таким вузам требуется лабораторная и сельскохозяйственная техника, земельные участки, строения, которые требуют больших финансовых затрат.

Такие образовательные учреждения не относят к сельхозтоваропроизводителям, поэтому финансируют по остаточному принципу. Кроме того, они лишены прав на ряд льгот, которые положены аграрным предприятиям.

Предлагается внести изменения в программу развития сельского хозяйства, приравняв организации высшего и среднего профессионального образования к субъектам господдержки и развития сельского хозяйства Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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