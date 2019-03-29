Опубликовано видео задержания криминальной троицы из Лысогорского района

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-29T12:00:58+03:00

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В паблике «ГУ МВД России по Саратовской области» опубликовано видео задержания трех воров из села Невежкино Лысогорского района в возрасте от 21 до 26 лет.

Они приехали в Саратов, арендовали машину и ездили на ней по Октябрьскому, Заводскому и Ленинскому районам, чтобы похищать аккумуляторы.

Задержанные признались, что прибыли в облцентр еще месяц назад, на работу устроиться не смогли. Безденежье толкнуло их на скользкую дорожку.

Один из них сказал, что если ситуация закончится хорошо, он уже будет решать свои проблемы официальным устройством на работу.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Саратову Михаил Силаев сообщил, что по факту краж возбуждено уголовное дело, итогом которого может стать срок до пяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700012" frameborder="0"></iframe> Задержаны подозреваемые в краже аккумуляторов.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU