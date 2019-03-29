2019-03-29T11:53:17+03:00
Общество

В поселке Солнечный открылся после ремонта детский бассейн

Ремонт помогли провести депутат облдумы Зинаида Самсонова и строитель Байтемир Шамхалов
Екатерина Семенова
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В поликлинике №19 после ремонта открылся детский бассейнВ поликлинике №19 после ремонта открылся детский бассейн
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На этой неделе открылся после капитального ремонта бассейн в детском отделении саратовской поликлиники №19. Данный оздоровительный комплекс имеет большое значение для всего поселка Солнечный, потому что он, по сути, является единственным в этой части микрорайона. Ближайший бассейн «Рекорд» находится на улице Перспективная.

Здесь проводятся занятия по лечебной физкультуре для детей в возрасте от семи до десяти лет. Это важный для здоровья детей вид реабилитации, который помогает корректировать нарушения осанки, неврологические расстройства, закаляет детский организм в целом.

Бассейн был введен в эксплуатацию более двадцати лет назад и требовал капитального ремонта, который помогли провести депутат Саратовской областной думы, глава корпорации ТДС Зинаида Самсонова и известный саратовский строитель Байтемир Шамхалов.

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Меньше чем за 2,5 месяца были завершены все работы: заменена чаша бассейна, реконструирована система водоподготовки и водоочистки с автоматической подачей хлора, проведена полная замена окон и дверей, облицовочной плитки по всему периметру, проведен ремонт душевых кабин с заменой сантехники, отремонтированы приточно-вытяжная вентиляция и крыша, а также установлен натяжной потолок.

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- Дети, безусловно, должны иметь возможность проходить оздоровительные процедуры в непосредственной близости от своего дома, в современных условиях. Приятно, что, в том числе и нашей помощью, в данном медицинском учреждении в поселке Солнечный этого удалось достичь, — отметила Зинаида Самсонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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