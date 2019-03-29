В Саратовской области откроют девять модельных библиотек за 55 млн рублей
В Саратовской области откроют девять модельных библиотек. Из федерального бюджета на них выделили 55 млн рублей после конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления трансфертов в целях реализации нацпроекта «Культура».
- Эти учреждения будут находиться в Саратове, Балакове, Хвалынске, Ивантеевке, Горном, Питерке, Вязовке и Генеральском, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона.
Всего в конкурсе участвовали 58 регионов. От Саратовской области подавали 14 заявок, однако победителями стали девять из них.
Напомним, в 2018 году в Лысогорском районе уже открылась модельная библиотека со скоростным интернетом, доступом к современным отечественным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным периодическим печатным изданиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU