В Саратовской области откроют девять модельных библиотек за 55 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-29T11:49:48+03:00

Деньги на это региону выделили из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области откроют девять модельных библиотек. Из федерального бюджета на них выделили 55 млн рублей после конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления трансфертов в целях реализации нацпроекта «Культура».

- Эти учреждения будут находиться в Саратове, Балакове, Хвалынске, Ивантеевке, Горном, Питерке, Вязовке и Генеральском, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона.

Всего в конкурсе участвовали 58 регионов. От Саратовской области подавали 14 заявок, однако победителями стали девять из них.

Напомним, в 2018 году в Лысогорском районе уже открылась модельная библиотека со скоростным интернетом, доступом к современным отечественным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным периодическим печатным изданиям.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU