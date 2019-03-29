2019-03-29T11:48:50+03:00
Общество

Панков строителям дома в Елшанке: Судить о вашей работе люди будут по результату

Работа активно велась всю зиму
Екатерина Семенова
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Строительство многоквартирного дома в Елшанке по благотворительному проекту председателя Государственной думы Вячеслава Володина активно продолжалось в течение всей зимы. На очередной рабочей встрече с депутатом Госдумы Николаем Панковым жители поселка положительно оценили то, что их мнение учитывается строителями на всех этапах реализации проекта.

На сегодня завершена кладка трех из шести подъездов, остальные также в высокой степени готовности. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы. Представители общественного совета практически каждый день бывают на стройке и знают ситуацию «от и до». По их словам, благодаря Вячеславу Володину, новый год для Елшанки начался с новыми планами — на комфортное жилье, благоустройство, на обучение детей в обновленной гимназии.

Николай Панков подчеркнул, что обещания строителей не должны расходиться с делами, и если планируется в апреле завершить кладку, то надо удерживать хороший темп. При этом качество должно быть в приоритете, иначе работу не примут ни жители, ни ответственные лица.

- Судить о вашей работе люди будут по результату, а не по отчетам. Уже сегодня они говорят — «наш дом», «наши строители». Вам доверили такой ответственный объект в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. И надо помнить, что в вашем графике обозначены не просто даты, а этапы в жизни людей, которые ждут переселения из ветхих бараков. В которых рушатся крыши, стены и есть реальная опасность для жизни. Не говоря уже об отсутствии нормальных бытовых условий. Вот о чем напоминает нам спикер Госдумы — строительство должно быть не для отчетности, а для наших жителей. Люди вам доверяют, это аванс, который вы должны отработать. Чтобы все, кто будут жить в этом доме, помнили о вас как об ответственных специалистах, — подчеркнул Николай Панков.

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- В этом доме новое жилье получат 256 семей, которые сегодня проживают в 23 бараках. Эти здания строились в сороковые годы для временного проживания. Люди, которые в них живут, каждый день находятся под угрозой. Но в свое время бараки не включили в программу переселения из аварийного жилья. Люди обратились к Вячеславу Володину, и он своим благотворительным проектом помог устранить эту несправедливость, — отметила руководитель приемной председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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