Суд запретил строить жилые дома на месте огородов в Новосоколовогорском поселке
Прокуратура требовала признать незаконность смены вида разрешенного строительства
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Волжский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о незаконности смены вида разрешенного строительства в поселке Новосоколовогорский.
- Как сообщалось ранее, 1,2 тыс. кв. м земли предназначались по документам для садоводства. Однако позже в едином госреестре недвижимости на основании письма, направленного комитетом по управлению имущества Саратова, использование участка изменилось на жилищное строительство, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.
Стоит отметить, что в договорах аренды никакие изменения не вносились.
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ИСТОЧНИК KP.RU