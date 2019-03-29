Суд запретил строить жилые дома на месте огородов в Новосоколовогорском поселке

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-29T11:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Волжский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о незаконности смены вида разрешенного строительства в поселке Новосоколовогорский.

- Как сообщалось ранее, 1,2 тыс. кв. м земли предназначались по документам для садоводства. Однако позже в едином госреестре недвижимости на основании письма, направленного комитетом по управлению имущества Саратова, использование участка изменилось на жилищное строительство, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Стоит отметить, что в договорах аренды никакие изменения не вносились.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU