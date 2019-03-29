Обманутым дольщикам Саратовской области дают еще одну надежду

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-29T11:24:43+03:00

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Сегодня на заседании Общественной палаты Саратовской области обсудили законопроект о введении регионального реестра для обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по критериям федерального реестра, принятым еще в 2016 году, помощь могут получить не все пострадавшие. Например, не попадают те, кто стал жертвой двойных продаж.

Поэтому инициирована подготовка регионального законопроекта, который поможет получить компенсацию некоторым категориям граждан.

В качестве примера был приведен ЖСК «Северный». Он введен в эксплуатацию в конце 2017 года, но при регистрации выяснилось, что на одну квартиру претендуют до пяти человек. То есть по этому ЖСК порядка 200 обманутых дольщиков.

Кроме того, если человек вошел в региональный реестр, но умер, то его права на компенсацию наследуются.

ИСТОЧНИК KP.RU