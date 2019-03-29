2019-03-29T11:24:43+03:00
Общество

Обманутым дольщикам Саратовской области дают еще одну надежду

Для них создадут дополнительный реестр
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня на заседании Общественной палаты Саратовской области обсудили законопроект о введении регионального реестра для обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по критериям федерального реестра, принятым еще в 2016 году, помощь могут получить не все пострадавшие. Например, не попадают те, кто стал жертвой двойных продаж.

Поэтому инициирована подготовка регионального законопроекта, который поможет получить компенсацию некоторым категориям граждан.

В качестве примера был приведен ЖСК «Северный». Он введен в эксплуатацию в конце 2017 года, но при регистрации выяснилось, что на одну квартиру претендуют до пяти человек. То есть по этому ЖСК порядка 200 обманутых дольщиков.

Кроме того, если человек вошел в региональный реестр, но умер, то его права на компенсацию наследуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский пловец выиграл три «золота» во время отбора на Кубок России
Дайвер погиб на Волге во время ловли раков
В Саратове разогнали незаконных торговцев
В Саратове росгвардейцы нашли пропавший 12 лет назад автомобиль
Вузы Саратовской области могут получить финансирование по программе сельхозразвития
Опубликовано видео задержания криминальной троицы из Лысогорского района
Литневская: Парк «Россия — моя история» — идеальная площадка для фестивалей молодежи
В поселке Солнечный открылся после ремонта детский бассейн
В Саратовской области откроют девять модельных библиотек за 55 млн рублей
В Саратове полиция ищет жертв девушки-воровки
Панков строителям дома в Елшанке: Судить о вашей работе люди будут по результату
Суд запретил строить жилые дома на месте огородов в Новосоколовогорском поселке
Убийца таксиста из Саратова из мести оболгал следователя
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Саратовские общественники решили запретить продажу IQOS подросткам
В деле о хищениях в энгельсской колонии появился новый эпизод на 5 млн рублей
В Саратовской области ликвидировано четыре очага бешенства
Под Саратовом фура задела «Ниву» вылетела в кювет
В Саратове мужчина зарезал мать-инвалида
В Саратове трое горожан «отмыли» миллионы рублей через фирмы-однодневки
И. о. руководителя СУ СКР области ждет саратовцев на личный прием
Житель Ивантеевского района ограбил пенсионерку