2019-03-29T11:12:54+03:00
Происшествия

Убийца таксиста из Саратова из мести оболгал следователя

Теперь преступнику могут увеличить срок за заведомо ложный донос
Ольга Муравлёва
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В Саратове следователи завершили расследование в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в ложном доносе на следователя.

- Следствие считает, что 22 декабря 2015 года на улице Антонова был убит таксист. Кроме того, злоумышленник угнал его машину. Гражданина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, учитывая, что он был ранее судим за незаконный оборот оружия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Осужденный решил отомстить следователю, который вел его дело. Он написал заявление, что правоохранитель оказывал на него психологическое давление и применял физическую силу. Доводы проверили и оказалось, что он оговорил стража порядка.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы мужчину осудили за еще одну статью. Дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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