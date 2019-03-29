Убийца таксиста из Саратова из мести оболгал следователя
В Саратове следователи завершили расследование в отношении 44-летнего мужчины. Его обвиняют в ложном доносе на следователя.
- Следствие считает, что 22 декабря 2015 года на улице Антонова был убит таксист. Кроме того, злоумышленник угнал его машину. Гражданина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, учитывая, что он был ранее судим за незаконный оборот оружия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Осужденный решил отомстить следователю, который вел его дело. Он написал заявление, что правоохранитель оказывал на него психологическое давление и применял физическую силу. Доводы проверили и оказалось, что он оговорил стража порядка.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы мужчину осудили за еще одну статью. Дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU