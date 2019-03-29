СГЮА приглашает на День открытых дверей
В воскресенье, 31 марта, в Саратовской государственной юридической академии состоится заключительный в этом учебном году День открытых дверей.
На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2019 года. Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с историей, многолетними традициями и достижениями академии, учебными структурными подразделениями, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, программе военной подготовки, учебной, научной, спортивной и творческой жизни вуза, многочисленных студенческих коллективах и организациях.
Для выпускников школ будет организована обзорная экскурсия по музею истории, залу судебных заседаний, криминалистическому полигону, библиотеке, физкультурно-оздоровительному комплексу, лекционным и семинарским аудиториям, а также будущие абитуриенты узнают о принципах работы с полиграфом и специфике профессионального криминалистического оборудования.
День открытых дверей начнется 31 марта в 12:00 (11.00 по МСК) в актовом зале учебного корпуса №1 СГЮА, расположенного по адресу: улица Чернышевского, 104.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299 105.
Также в этот день будет организована онлайн-трансляция мероприятия на официальном сайте академии www.сгюа.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU