2019-03-29T11:12:33+03:00
Общество

СГЮА приглашает на День открытых дверей

Будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2019 года
Екатерина Семенова
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СГЮА приглашает на День открытых дверейСГЮА приглашает на День открытых дверей
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В воскресенье, 31 марта, в Саратовской государственной юридической академии состоится заключительный в этом учебном году День открытых дверей.

На мероприятии будущим абитуриентам и их родителям расскажут об особенностях приемной кампании 2019 года. Участники Дня открытых дверей СГЮА смогут познакомиться с историей, многолетними традициями и достижениями академии, учебными структурными подразделениями, подробно узнать о направлениях подготовки и специальностях, программе военной подготовки, учебной, научной, спортивной и творческой жизни вуза, многочисленных студенческих коллективах и организациях.

Для выпускников школ будет организована обзорная экскурсия по музею истории, залу судебных заседаний, криминалистическому полигону, библиотеке, физкультурно-оздоровительному комплексу, лекционным и семинарским аудиториям, а также будущие абитуриенты узнают о принципах работы с полиграфом и специфике профессионального криминалистического оборудования.

День открытых дверей начнется 31 марта в 12:00 (11.00 по МСК) в актовом зале учебного корпуса №1 СГЮА, расположенного по адресу: улица Чернышевского, 104.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299 105.

Также в этот день будет организована онлайн-трансляция мероприятия на официальном сайте академии www.сгюа.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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