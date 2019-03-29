В Саратове полиция ищет жертв девушки-воровки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-29T11:36:12+03:00

В Саратове задержана подозреваемая в краже денег у пенсионерки.

Вместе с сообщницей она украла у 81-летней пенсионерки 9 тыс. рублей [видео]

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Полиция Саратова ищет жертв девушки-воровки.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, речь идет о 20-летней гражданке, которую подозревают в похищении 9 тыс. рублей у 81-летней женщины.

По версии следствия, девушка вместе с 15-летней сообщницей попросилась в туалет к пенсионерке и, пока хозяйка отвлеклась, забрала из лежащей рядом с диваном сумочки 9 тыс. рублей.

Девушку задержали, но полиция предполагает, что она может быть причастна к ряду аналогичных преступлений. В связи с этим пострадавших просят позвонить по номерам: 74-71-15, 74-70-56 или 02 (с мобильного 102) или прийти в отдел.

В Саратове задержана подозреваемая в краже денег у пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU