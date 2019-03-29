Саратовские общественники решили запретить продажу IQOS подросткам

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-29T11:15:26+03:00

В ОПе считают, что детей вовлекают во вредную привычку

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В Общественной палате региона сегодня, 29 марта, проходит обсуждение законопроектов, которые будут переданы в областную думу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по первому вопросу выступил член ОПы Олег Зеленов с докладом об IQOS.

Это приборы, предназначенные для использования с табаком. При нагревании они образуют табачный пар.

- На коробке написано «не предназначено для курения». А для чего тогда? Отсутствие четкой правовой базы позволяет продавать это несовершеннолетним. Не трогайте детей, — сказал Олег Зеленов.

Он рассказал о результатах эксперимента: без паспорта такую продукцию можно приобрести за 6 тыс. рублей, а при удостоверении личности — за 4 тыс.

Общественники заслушали также доклад студентов СГЮА, которые рассказали о вреде IQOS.

Координатор движения «Антидилер» Илья Левин добавил, что видел точку продаж в ТЦ «Триумф Молл».

- Там крутится молодежь, им дают попробовать и говорят, что это элитарно. Вовлекают тех, кто ни разу не курил и привлекают курильщиков, рассказывают, что это помогает бросить, перейти на новую форму, — объяснил он.

По его словам, в неофициальных точках дело обстоит еще хуже — продать запретный плод могут любому.

Общественники сошлись во мнении, что продажу IQOS несовершеннолетним нужно запретить.

ИСТОЧНИК KP.RU