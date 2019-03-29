Саратовские общественники решили запретить продажу IQOS подросткам
В Общественной палате региона сегодня, 29 марта, проходит обсуждение законопроектов, которые будут переданы в областную думу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по первому вопросу выступил член ОПы Олег Зеленов с докладом об IQOS.
Это приборы, предназначенные для использования с табаком. При нагревании они образуют табачный пар.
- На коробке написано «не предназначено для курения». А для чего тогда? Отсутствие четкой правовой базы позволяет продавать это несовершеннолетним. Не трогайте детей, — сказал Олег Зеленов.
Он рассказал о результатах эксперимента: без паспорта такую продукцию можно приобрести за 6 тыс. рублей, а при удостоверении личности — за 4 тыс.
Общественники заслушали также доклад студентов СГЮА, которые рассказали о вреде IQOS.
Координатор движения «Антидилер» Илья Левин добавил, что видел точку продаж в ТЦ «Триумф Молл».
- Там крутится молодежь, им дают попробовать и говорят, что это элитарно. Вовлекают тех, кто ни разу не курил и привлекают курильщиков, рассказывают, что это помогает бросить, перейти на новую форму, — объяснил он.
По его словам, в неофициальных точках дело обстоит еще хуже — продать запретный плод могут любому.
Общественники сошлись во мнении, что продажу IQOS несовершеннолетним нужно запретить.
ИСТОЧНИК KP.RU