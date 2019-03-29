В деле о хищениях в энгельсской колонии появился новый эпизод на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-29T10:59:05+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следователи выявили очередной эпизод в уголовном деле о присвоении денег в крупном размере сотрудниками УФСИН.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», бывшего начальника и главного бухгалтера колонии Энгельса обвиняют в хищениях.

Следователи СКР считают, что с июля по декабрь 2015 года они издали приказы на выплаты премий сотрудникам на сумму более 5 млн рублей. Однако деньги выданы не были, а ушли в карманы обвиняемых.

Ранее в отношении начальника и главбуха колонии уже были возбуждены два уголовных дела. Сейчас к ним добавилось третье. Они были объединены в одно производство, сумма ущерба по всем превысила 18 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU