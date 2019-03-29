Строительство нового Трофимовского моста может занять полтора года

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-29T13:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Перекрытие Трофимовского моста в Саратове это полномочия городской власти. Но правительство региона держит руку на пульсе. Об этом зампред Роман Бусаргин рассказал корреспонденту «КП-Саратов».

- Ситуация складывается так: Трофимовский путепровод сейчас практически в аварийном состоянии. Поэтому еще зимой местные власти решили закрыть две крайние полосы на мосту, чтобы разгрузить его. Уже заключен муниципальный контракт с институтом «Проектмостстройреконструкция» который делает проект. Я бы сказал, что фактически это будет демонтаж моста и строительство нового. Планируется что летом этого года документ пройдет экспертизу, в сентябре начнутся работы по демонтажу. В рамках проекта разрабатывают схему организации транспортного движения, помимо личного транспорта там ходит общественный, через мост проложен ряд коммуникаций, — пояснил Бусаргин.

Зампред отметил, что неудобства для горожан будут, они вынужденные. В противном случае мост пришлось бы просто закрыть, чтобы избежать ЧП.

- Понятно, что горожане будут испытывать определенные неудобства. Мы постараемся и город Саратов тоже максимально проинформирует население, как будет работать транспорт при объезде этого участка. Неудобства вынужденные, потому что в любом случае, через некоторое время этот мост пришлось бы просто закрыть.

В проекте будет указан период, который займет реконструкция моста, по предварительным данным, он составит от года до полутора лет, — отметил Роман Бусаргин

ИСТОЧНИК KP.RU