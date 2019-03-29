В Саратовской области ликвидировано четыре очага бешенства
Были вакцинированы 975 животных
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В Саратовской области за месяц было ликвидировано четыре очага бешенства животных.
Как сообщили «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства региона, карантин был отменен в селе Красный Яр Энгельсского района, в селе Землянки Базарно-Карабулакского района, в поселках Облив Новоузенского и Сергиевский Саратовского района.
При этом прививки от бешенства были сделаны 975 животным.
Разрешены ввоз и вывоз поголовья на этих территориях.
Тем не менее было выявлено шесть новых очагов бешенства, на сегодняшний день карантин сохраняется на девяти территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU