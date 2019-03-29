В Саратовской области ликвидировано четыре очага бешенства

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-29T10:31:11+03:00

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В Саратовской области за месяц было ликвидировано четыре очага бешенства животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства региона, карантин был отменен в селе Красный Яр Энгельсского района, в селе Землянки Базарно-Карабулакского района, в поселках Облив Новоузенского и Сергиевский Саратовского района.

При этом прививки от бешенства были сделаны 975 животным.

Разрешены ввоз и вывоз поголовья на этих территориях.

Тем не менее было выявлено шесть новых очагов бешенства, на сегодняшний день карантин сохраняется на девяти территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU