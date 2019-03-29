В Саратове мужчина зарезал мать-инвалида

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-29T09:52:02+03:00

Он опрокинул ее кресло, избил ногами и нанес не менее семи ножевых ран

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В Саратове расследуется убийство пожилой беспомощной женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемый — сын убитой женщины.

Преступление было совершено 30 октября прошлого года. По версии следствия, мужчина опрокинул инвалидное кресло, где сидела его 69-летняя мать. После этого принялся сперва избивать ее руками и ногами, а потом и ножом. Экспертиза показала, что он нанес пенсионерке не менее семи ран в голову и шею.

Женщина является инвалидом первой группы и не могла оказать сопротивления. Она скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение. Расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU