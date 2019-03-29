В Саратове трое горожан «отмыли» миллионы рублей через фирмы-однодневки
В Саратове оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области пресекли работу трех горожан, которые обналичивали деньги через фирмы-однодневки.
- Подозреваемые зарегистрировали на территории РФ сеть таких организаций и через них выводили средства от различных предприятий, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
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Чтобы сделать вид законности этих операций, злоумышленники составляли поддельные документы, договоры и бухгалтерскую отчетность. За транзит и обналичивание они получали вознаграждение — всего им удалось добыть дохода на 15 млн рублей.
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Возбуждено дело по статье 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы, сейчас они под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU