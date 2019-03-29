В Пугачевском районе убежденный вор угнал у собутыльника машину
Полиция задержала нарушителя
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Вчера, 28 марта, в полицию Пугачевского района поступило заявление от 45-летнего жителя поселка Горный.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам 27 марта в 400 м от дома №111 на Октябрьской улице он пил спиртное со своим 35-летним знакомым из Пугачева.
После банкета приятель залез в его ВАЗ-2108, повернул ключ в замке зажигания и уехал на чужой машине.
Полиция задержала три раза судимого мужчину, забрала у него «Ладу» и передала владельцу.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU