В Романовском районе сельчанин попался на продаже оружия

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-29T09:25:37+03:00

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Вчера, 28 марта, полиция Романовского района в рамках операции «Антикриминал» установила, что 24 марта 31-летний житель села Мордовский карай в поселке Романовка продал кастет 35-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, согласно заключению эксперта этот предмет является холодным оружием, а значит — такие действия попадают по статью.

Продавец во всем признался полиции. На него завели уголовное дело и отправили домой под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU