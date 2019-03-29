В Балаково рецидивист украл женский телефон
Его задержала полиция
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Вчера, 28 марта, полиция Балаковского района раскрыла кражу телефона у 32-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 05:00 2 марта гражданка шла от проспекта Героев до кафе «Эль-этаж», расположенном на Трнавской улице.
Она потеряла свой Samsung Galaxy, который подобрал и присвоил себе 27-летний рецидивист.
Мужчину задержали, на него завели уголовное дело, изъяли телефон и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU