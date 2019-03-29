В Саратове обнаружили поддельную красную икру

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-29T09:21:32+03:00

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Роспотребнадзор предупреждает саратовцев о фальшивой красной икре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, был выявлен факт продажи лососевой зернистой икры первого сорта в жестяной таре. Производитель: ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод» (юридический адрес: Сахалинская область, Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, 1, корпус 1; фактический адрес: Сахалинская область, Корсаков, улица Свердлова, 46).

При этом установлено, что данная организация прекратила деятельность в 2014 году. Следовательно, выпущенная продукция является подделкой.

В связи с этим Роспотребнадзор обращается к гражданам при обнаружении такой икры в продаже сообщать в ведомство. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-18-58; телефон отдела надзора по гигиене питания: 8 (8452) 22-88-48.

ИСТОЧНИК KP.RU