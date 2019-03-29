Ночью в Саратове мужчина на Kia врезался в женщину на Chevrolet
Пострадали три человека
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В Саратове поздно вечером 28 марта столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 23:45 на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Саперная.
По предварительной версии, 33-летний водитель автомобиля Kia Rio нарушил правила проезда перекрестков. Иномарка врезалась в Chevrolet Lanos под управлением 24-летней женщины.
В аварии пострадали оба водителя и пассажирка Chevrolet Lanos, но все были отпущены из медицинского учреждения после осмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU