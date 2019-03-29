2019-03-29T08:46:49+03:00
Общество

Саратовские пекарни и магазины оштрафовали на 110 тыс. рублей

Из оборота было изъято 164 кг хлеба
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Саратовской области проверил качество хлеба и хлебобулочных изделий в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, всего за 2018 год было забраковано и изъято 63 партии продукции на 164 кг. У хлеба истек срок годности, не имелось необходимой маркировки или оказались неудовлетворительными результаты лабораторных исследований.

Кроме того, специалисты проверили 27 пекарен и магазинов хлеба. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения превысила 110 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГОСТ у нас гость?

«КП-Саратов» провела совместный рейд с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский пловец выиграл три «золота» во время отбора на Кубок России
Дайвер погиб на Волге во время ловли раков
В Саратове разогнали незаконных торговцев
В Саратове росгвардейцы нашли пропавший 12 лет назад автомобиль
Вузы Саратовской области могут получить финансирование по программе сельхозразвития
Опубликовано видео задержания криминальной троицы из Лысогорского района
Литневская: Парк «Россия — моя история» — идеальная площадка для фестивалей молодежи
В поселке Солнечный открылся после ремонта детский бассейн
В Саратовской области откроют девять модельных библиотек за 55 млн рублей
В Саратове полиция ищет жертв девушки-воровки
Панков строителям дома в Елшанке: Судить о вашей работе люди будут по результату
Суд запретил строить жилые дома на месте огородов в Новосоколовогорском поселке
Обманутым дольщикам Саратовской области дают еще одну надежду
Убийца таксиста из Саратова из мести оболгал следователя
СГЮА приглашает на День открытых дверей
Саратовские общественники решили запретить продажу IQOS подросткам
В деле о хищениях в энгельсской колонии появился новый эпизод на 5 млн рублей
В Саратовской области ликвидировано четыре очага бешенства
Под Саратовом фура задела «Ниву» вылетела в кювет
В Саратове мужчина зарезал мать-инвалида
В Саратове трое горожан «отмыли» миллионы рублей через фирмы-однодневки
И. о. руководителя СУ СКР области ждет саратовцев на личный прием
Житель Ивантеевского района ограбил пенсионерку