Саратовские пекарни и магазины оштрафовали на 110 тыс. рублей
Из оборота было изъято 164 кг хлеба
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Роспотребнадзор по Саратовской области проверил качество хлеба и хлебобулочных изделий в регионе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, всего за 2018 год было забраковано и изъято 63 партии продукции на 164 кг. У хлеба истек срок годности, не имелось необходимой маркировки или оказались неудовлетворительными результаты лабораторных исследований.
Кроме того, специалисты проверили 27 пекарен и магазинов хлеба. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения превысила 110 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU