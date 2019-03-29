2019-03-29T08:45:48+03:00
Происшествия

В Саратове безработная женщина обокрала покойника

Она сняла деньги с его банковской карты
Дарья Вострикова
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Вчера, 28 марта, полиция Октябрьского района раскрыла необычное мошенничество.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 марта в отдел поступило обращение представителя регионального центра сопровождения розничного бизнеса Самары, что с банковской карты 67-летнего покойника сняли около 34 тыс. рублей.

Предполагаемой мошенницей оказалась 54-летняя безработная женщина.

Она призналась в содеянном и рассказала, что потратила деньги на себя.

На нее завели уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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