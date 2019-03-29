В Саратове безработная женщина обокрала покойника
Она сняла деньги с его банковской карты
Изменить размер текста:
Вчера, 28 марта, полиция Октябрьского района раскрыла необычное мошенничество.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 14 марта в отдел поступило обращение представителя регионального центра сопровождения розничного бизнеса Самары, что с банковской карты 67-летнего покойника сняли около 34 тыс. рублей.
Предполагаемой мошенницей оказалась 54-летняя безработная женщина.
Она призналась в содеянном и рассказала, что потратила деньги на себя.
На нее завели уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU