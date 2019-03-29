2019-03-29T08:40:24+03:00
Происшествия

В Пугачеве ремонтник украл у подруги 250 тыс. рублей

Он стащил всю ее выручку
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Пугачевского района 26 марта в 07:30 поступило сообщение от 53-летней женщины. Она рассказала, что ночью ранее из ее квартиры на улице Бубенца, где она жила со своим 35-летним знакомым, пропали деньги.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина вынул из ее сумочки 250 тыс. рублей — всю выручку.

Установлено, что она пустила к себе пожить знакомого, пока он делал в этой квартире ремонт.

Вчера, 28 марта, три раза судимого мужчину задержали. На него завели уголовное дело, изъяли похищенное, а самого посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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